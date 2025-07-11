Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! İşte O Peynir Markalarının Hilesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada usulsüzlük yapan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 10 Temmuz tarihli listede pek çok peynir markasının ürünlerinde hile yaptığı ortaya çıktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! İşte O Peynir Markalarının Hilesi...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş gibi usulsüzlükler yapan işletmeleri geçtiğimiz yıldan beri liste liste yayımlıyor. Güvenilir Gıda sistemi üzerinden bu gıda işletmelerini açıklayan bakanlık, son olarak pek çok peynir markasındaki usulsüzlükleri de ifşa etti. Bakanlığın listeleri gıda güvenliğine dair endişeleri katladı.

10 Temmuz 2025 tarihli listeye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretim yapan, aynı şirkete bağlı iki peynir markasında hile tespit edildi. Zeni Süt ve Süt Ürünleri şirketinin Kara Pınar markasının tam yağlı kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken, Kırk Pınar markasının tam yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ olduğu belirlendi.

Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! İşte O Peynir Markalarının Hilesi... - Resim : 1

YAĞ ORANINDA HİLE

Kars'ta üretilen Metinbey markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının söylenenden düşük olduğu anlaşılırken, Hatay'da üretilen Günka markasının tam yağlı beyaz peyniri ve tam yağlı taze tost peynirinde de yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar'da üretilen Tuğçem Ayaşlı yarım yağlı taze ezine peynirinde yağ oranının düşük olduğu belirlenirken, Hacıbekiroğlu Antın Kaymak markasının yarım yağlı beyaz peynirinde de aynı usulsüzlüğe rastlandı.

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