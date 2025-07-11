Çocuk Giyimine Denetim: Riskli Ürün Raflardan İndiriliyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir giyim ürününü piyasadan toplatma kararı aldı. Pina Kids markalı alt üst takımda yer alan büzme ipleri güvenlik standartlarına uymuyor. Ürünün satışı durduruldu, toplama süreci başlatıldı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Çocuk Giyimine Denetim: Riskli Ürün Raflardan İndiriliyor
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına yönelik önemli bir karar aldı. Bakanlık, güvenlik standartlarını karşılamayan bir çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına hükmetti. Karar, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Toplatma kararı, Pina Bebe firmasına ait Pina Kids markasının 7-8 yaş grubuna yönelik "erkek çocuk fermuarlı kapüşonlu alt üst takım" ürünü için verildi. Üründe yapılan incelemelerde çocuk güvenliği açısından ciddi bir risk tespit edildi. Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu üründe yer alan büzme ipleri, ilgili güvenlik standartlarının gereklerini karşılamıyor. Bu nedenle ürün, çocuklarda takılma veya sıkışma yoluyla yaralanmalara sebep olabilecek özellik taşıyor.

Çocuk Giyimine Denetim: Riskli Ürün Raflardan İndiriliyor - Resim : 1

PİYASADAN TOPLATILACAK

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda ürünün satışının durdurulması ve piyasadan toplatılması kararlaştırıldı.

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