Muharrem İnce’den LGS Sonuçları Sonrası Dikkat Çeken Öneri

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15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) oturumu, sınav sorularının sınav bitmeden önce paylaşılması iddiaları gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaların doğru olduğunu açıklarken, bakanlığın basın müşaviri Yılmaz Güney de detayları kamuoyuyla paylaşmıştı. Güney, soru kitapçığının bir sınav görevlisi tarafından sınav esnasında fotoğraflandığını ve dışarıya PDF formatında iletildiğini belirtmiş, soruların 11.57’de WhatsApp üzerinden paylaşıldığını söylemişti. Ancak buna rağmen, "Sınav güvenliğini tehlikeye atan bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanarak olayın genel güvenliği etkilemediğini savunmuştu.

MEB'DEN SINAV ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILDI' SAVUNMASI

Kamuoyunda oluşan "şaibe" iddialarına karşılık Milli Eğitim Bakanlığı, resmi açıklamasında sınav sürecinin denetime açık bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.

MUHARREM İNCE'DEN KOMİSYON ÇAĞRISI

Baknalığın bu açıklamasına karşılık Muharrem İnce’den yeni bir çağrı geldi. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin kamuoyunda yeterince tatmin edici bulunmadığını belirten İnce, bağımsız bir kurulun süreci incelemesinin önemine dikkat çekti. İnce, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"MEB tarafından LGS sonuçlarına ilişkin açıklama yapılmış, buna göre herhangi bir ile veya okula yığılma yok. Şeffaflık ve inandırıcılık açısından bağımsız bir komisyon kurulup bu komisyonun sonuçları değerlendirmesinin ve kamuoyuna açıklama yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bir öğretmen olarak bu komisyonda çalışmaya gönüllü olduğumu da söyleyeyim."