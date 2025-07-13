'Sivas’ın Kapadokya'sı Gelin Kayalar’ın Kan Donduran Hikayesi! Duyan İnanamıyor

Sivas’ta Çakmakdüzü köyü sınırlarında yer alan kayalar, Kapadokya’nın simgesi ‘peri bacalarına’ olan benzerliği ile dikkat çeken ‘Gelin Kayalar’ hikayesi ile duyanı şaşırtıyor. Kimi inanıyor kimi ise ‘Olamaz’ diyor. İşte dilden dile gezinen gizemli hikaye….

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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çakmakdüzü köyünde yer alan ve peri bacalarını andıran dizili kayalar, hem doğa tutkunlarının hem de efsane meraklılarının ilgisini çekiyor.

'Sivas’ın Kapadokya'sı Gelin Kayalar’ın Kan Donduran Hikayesi! Duyan İnanamıyor - Resim : 1

HİKAYESİ DİLDEN DİLE GEZİYOR

"Gelinkayalar Vadisi" olarak anılan bölge en çok ise dilden dile aktarılan efsanesiyle dikkat çekiyor. Kent merkezine 218, Divriği ilçesine ise 43 kilometre mesafede yer alan vadi, yeşillikler içindeki konumuyla ziyaretçilerini büyülüyor.

'Sivas’ın Kapadokya'sı Gelin Kayalar’ın Kan Donduran Hikayesi! Duyan İnanamıyor - Resim : 2

PERİ BACALARINA BENZİYOR

Rüzgâr erozyonunun şekillendirdiği bu doğal yapılar, boyutları ve sıralı dizilimleriyle Kapadokya’daki peri bacalarını anımsatıyor. Vadinin turizme kazandırılması ise bölge halkının en büyük beklentilerinden biri.

'HER KAYADA BİR HİKÂYE SAKLI'

Bölgede yaşayan ve vadinin hikâyesini anlatan köylülerden Müslüm Delipınar, kayaların hikayesini şöyle anlattı: Burası gelin kayalar vadisi olarak geçiyor. Aynı zamanda buranın bir efsanesi var. Burası Malatya'nın sınırında olan bir köy. Buradaki anlatıma göre Hekimhan'dan bir kız almak ister köylü. Köye gelin gelmek istemez. Bu bölgeye geldiklerinde şu anki kayaların olduğu yere gelince ‘Allah'ım beni taş kestir beni bu köye gelin etme' der. Anlatımlar efsaneler bu yönde. İnsanlar şekilleri, hayvan şekilleri içerisinde mağaralar var inanılmaz güzel yer. Tabii bu erozyonla oluşan şekil, oldukça ilginç bir yapıları var. Yakınına gidemiyoruz yol çetin olduğu için. Oldukça güzel bir yer burası. Sizde gördüğünüz gibi görsel şölen. Yani Kapadokya'nın bir devamı. Bu köyün kesinlikle turizme açılabileceğine inanıyorum.

Kaynak: İHA

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