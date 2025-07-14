Ücretli Çalışanın Hafta Tatili Tehdit Altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer turizm sektör çalışanlarının haftalık iznini fiilen kaldıran yasal düzenlemeye karşı açıklama yaptı. Taşcıer “Hafta tatili hakkını hedef alan bu yasa, yalnızca turizm işçilerini değil, tüm emekçileri tehdit eden bir emsal niteliğindedir” dedi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Ücretli Çalışanın Hafta Tatili Tehdit Altında
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen ve turizm sektöründe çalışan işçilerin hafta tatili hakkını fiilen ortadan kaldıran yeni yasal düzenleme tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemeyi “hak gaspı ve emek düşmanlığı” olarak nitelendirdi Taşcıer açıklamada “Hafta tatili hakkını hedef alan bu yasa, yalnızca turizm işçilerini değil, tüm emekçileri tehdit eden bir emsal niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

ANAYASA 'DİNLENMEK ÇALIŞANIN HAKKIDIR' DER

Yeni yasa ile birlikte, turizm belgeli otellerde çalışan işçilerin haftada altı gün çalıştıktan sonra yedinci gün dinlenemeyeceğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer şöyle konuştu: “Anayasa’nın 50. maddesi açık biçimde ‘dinlenmek, çalışanların hakkıdır’ derken, 4857 sayılı İş Kanunu da altı gün çalışan işçinin yedinci gün dinlenme hakkını tanımlamaktadır. Oysa AKP-MHP oylarıyla yasalaşan teklifle işçiler ancak on birinci gün dinlenme hakkı elde edebilecek. Bu da işçilerin on gün boyunca aralıksız çalıştırılması demektir. Dolayısıyla bu yeni düzenleme, mevcut anayasal ve yasal güvenceleri ihlal etmektedir.”

Taşcıer, düzenlemenin yalnızca turizm işçilerini değil, gelecekte diğer tüm sektörlerde çalışan milyonlarca işçiyi de tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada, “Nitekim inşaat başta olmak üzere birçok sektör, bu düzenlemenin kendi alanlarında da uygulanması için şimdiden talepte bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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