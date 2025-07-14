Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'tan İstanbul'da 'Medusa'lı Poz

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta tatil için geldiği İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti. Medusa heykelinin önünde verdiği pozla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Shayk'ın İstanbul turu devam ediyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'tan İstanbul'da 'Medusa'lı Poz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, tatil için İstanbul’a geldi. Şehrin tarihi dokusunu keşfetmeyi tercih eden Shayk, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nı gezdi. Medusa heykelinin önünde verdiği estetik pozlarla takipçilerinin büyük ilgisini çeken ünlü model, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'tan İstanbul'da 'Medusa'lı Poz - Resim : 1

Moda dünyasında Victoria's Secret defilelerinden dev reklam kampanyalarına kadar birçok başarıya imza atan Irina Shayk, İstanbul ziyaretinde hem tarihi atmosferi hem de denizin keyfini çıkardı. Sosyal medya hesabından İstanbul manzaraları paylaşan Shayk, özellikle Yerebatan Sarnıcı’ndaki fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'tan İstanbul'da 'Medusa'lı Poz - Resim : 2

BEĞENİ YAĞDI

Shayk’ın Medusa heykeliyle birlikte çekilmiş karesi, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Modelin bu paylaşımı, hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Tarihi gezisinin ardından denize giren ünlü modelin İstanbul’daki diğer duraklarının nereler olacağı ise merakla bekleniyor.

Etiketler
Magazin haberleri İstanbul
Son Güncelleme:
Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantara Karşı İlaçlar Artık Etki Etmiyor Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantar İlaçları Artık Etki Etmiyor
Dilan Polat Hadise’ye Öfke Kustu! Tek Bir Şey Sordu Sosyal Medya Yıkıldı Dilan Polat Hadise’ye Öfke Kustu! Tek Bir Şey Sordu Sosyal Medya Yıkıldı
Ünlü Sunucunun Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti Ünlü Sunucunun Acı Günü
Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi
Toplu Taşıma ve Okul Servislerinde Yeni Dönem! Bugün İtibarıyla Başlıyor Toplu Taşıma ve Okul Servislerinde Yeni Dönem!
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi... Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde, Bazı Şehirlere Sağanak Sürprizi