Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'tan İstanbul'da 'Medusa'lı Poz

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Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, tatil için İstanbul’a geldi. Şehrin tarihi dokusunu keşfetmeyi tercih eden Shayk, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nı gezdi. Medusa heykelinin önünde verdiği estetik pozlarla takipçilerinin büyük ilgisini çeken ünlü model, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Moda dünyasında Victoria's Secret defilelerinden dev reklam kampanyalarına kadar birçok başarıya imza atan Irina Shayk, İstanbul ziyaretinde hem tarihi atmosferi hem de denizin keyfini çıkardı. Sosyal medya hesabından İstanbul manzaraları paylaşan Shayk, özellikle Yerebatan Sarnıcı’ndaki fotoğraflarıyla dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Shayk’ın Medusa heykeliyle birlikte çekilmiş karesi, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Modelin bu paylaşımı, hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Tarihi gezisinin ardından denize giren ünlü modelin İstanbul’daki diğer duraklarının nereler olacağı ise merakla bekleniyor.