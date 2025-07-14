Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Eşinden Ağlatan Sözler, 12. Yıl Dönümlerinde de Unutmadı

Kanser tedavisi gören ve 4 ay önce hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, 12.evlilik yıl dönümlerinde yürekleri yakan sözlerle eşini andı. Sünneli “Cennet mekanında, rabbim sana en güzelliklerinden nasip etsin. Seni seviyorum güneşin kızı” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Eşinden Ağlatan Sözler, 12. Yıl Dönümlerinde de Unutmadı
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Yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü hayatını kaybetmişti.

Ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, eşinin ölümünün ardından sık sık duygusal mesajlarla onu anmıştı.

Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Eşinden Ağlatan Sözler, 12. Yıl Dönümlerinde de Unutmadı - Resim : 1

Tanyeli’nin eşinden yürekleri burkan bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 12. Yıl dönümleri nedeniyle bir paylaşım yapan Sünneli, herkesi duygulandırdı.

'SENİ SEVİYORUM GÜNEŞİN KIZI'

Tanyeli’nin eşi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün evliliğimizin 12. yılı bitti canımın içi. Cennet mekanında, rabbim sana en güzelliklerinden nasip etsin. Seni seviyorum güneşin kızı.

Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Eşinden Ağlatan Sözler, 12. Yıl Dönümlerinde de Unutmadı - Resim : 2

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri eşliğinde toprağa verilen Tanyeli 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, şunları söylemişti: Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız.

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