Arınç'tan Önder Paylaşımı, 'Değerli Dostum, Örnek Siyasetçi'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arınç, Önder için "Değerli dostum, örnek siyasetçi" ifadelerini kullanırken kendisine acil şifalar diledi.

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Arınç'tan Önder Paylaşımı, 'Değerli Dostum, Örnek Siyasetçi'

Evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından nabızsız şekilde hastaneye kaldırılan ve 10 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için siyaset dünyasından geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Eski AKP Milletvekili ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Önder için acil şifalar diledi.

‘DEĞERLİ DOSTUM, ÖRNEK SİYASETÇİ’

Önder için, “Değerli dostum, örnek siyasetçi, Türkiye’nin barışa özlem duyan ve renkli kişiliği ile hepimizin sevgisini kazanmış” ifadelerini kullan Arınç, Önder için acil şifalar dilerken, Önder’in hayatını Türkiye’de barışın ve huzurun hakim olmasına; halkın kaynaşmasına adamış bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Arınç, paylaşımını “Onun bir an evvel iyileşip bu çabasını devam ettirmesini arzu ediyorum. Dualarımız onunla…” ifadeleriyle noktaladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Bülent Arınç Sırrı Süreyya Önder DEM Parti TBMM AKP
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