Arınç'tan Önder Paylaşımı, 'Değerli Dostum, Örnek Siyasetçi'

Evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından nabızsız şekilde hastaneye kaldırılan ve 10 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için siyaset dünyasından geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Eski AKP Milletvekili ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Önder için acil şifalar diledi.

‘DEĞERLİ DOSTUM, ÖRNEK SİYASETÇİ’

Önder için, “Değerli dostum, örnek siyasetçi, Türkiye’nin barışa özlem duyan ve renkli kişiliği ile hepimizin sevgisini kazanmış” ifadelerini kullan Arınç, Önder için acil şifalar dilerken, Önder’in hayatını Türkiye’de barışın ve huzurun hakim olmasına; halkın kaynaşmasına adamış bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Arınç, paylaşımını “Onun bir an evvel iyileşip bu çabasını devam ettirmesini arzu ediyorum. Dualarımız onunla…” ifadeleriyle noktaladı.

Değerli dostum, örnek siyasetçi, Türkiye’de barışa özlem duyan ve renkli kişiliği ile hepimizin sevgisini kazanmış Sırrı Süreyya Önder’in ağır bir ameliyat geçirdiği hepimizin malûmu. Kendisine acil şifalar diliyorum. Sayın Önder hayatını Türkiye’de barışın ve huzurun hakim… — Bülent Arınç (@bulent_arinc) April 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi