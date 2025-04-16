Teoman Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: 'Ölme Abi, Ölürsen İçimde Bir Parça Daha Kopacak'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, ünlü şarkıcı Teoman Önder için bir paylaşım yaptı. Teoman ‘Sırrı abi eğer ölürsen içimde bir parça daha kopacak. Ölme Sırrı abi’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Teoman Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: 'Ölme Abi, Ölürsen İçimde Bir Parça Daha Kopacak'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece aort anevrizması geçirmiş, ardından hastaneye kaldırılmıştı. Acilen ameliyata alınan Önder, yaklaşık 12 saat ameliyatta kalmış durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı.

Teoman Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: 'Ölme Abi, Ölürsen İçimde Bir Parça Daha Kopacak' - Resim : 1

Önder’in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan doktorları, ‘Bu en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardandır. Şu dakika itibarıyla en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri bilinci kapalıydı. Nörolojik değerlendirmesini şu an yapamıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklamasını yapacağız’ diyerek, Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıklamıştı.

Teoman Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: 'Ölme Abi, Ölürsen İçimde Bir Parça Daha Kopacak' - Resim : 2

Önder’in sağlık durumunun iyiye gitmesi için sevenlerinden ve siyasilerden destek paylaşımları gelmeye devam ederken ünlü şarkıcı Teoman’dan da duygusal bir paylaşım geldi.

Teoman Sırrı Süreyya Önder’e Seslendi: 'Ölme Abi, Ölürsen İçimde Bir Parça Daha Kopacak' - Resim : 3

'ÖLÜRSEN İÇİMDE BİR PARÇA KOPACAK'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Sırrı Süreyya Önder’in bir fotoğrafını paylaşan Teoman, Önder’e şu sözlerle seslendi: Sırrı abi eğer ölürsen içimde bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha buradan gitmiş olacak. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı abi, benimle yine dalga geç güldür beni.

'ÇOK RENKLİ, GÜLER YÜZLÜ BİRİ'

Önder’in yakın dostu sanatçı Yavuz Bingöl de hastane önünde yaptığı konuşmada ‘Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Kanser olduğunu biliyorduk ama durumunu anlatmıyordu. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur’ demişti.

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