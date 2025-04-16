Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Nasıl? Ameliyatına Giren Doktorlar Anlattı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu.

Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

'ÖLÜM RİSKİ EN YÜKSEK AMELİYATLARDAN'

Son açıklama ise Önder'in ameliyatına katılan doktorlardan geldi. Doktorların açıklaması şöyle:

"22.41 sularında acil ünitesine ulaştırılmıştır. 10 dakika süren kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. Saat 23.35'te ameliyat başlamıştır. Bu en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardandır.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

12 saat süren ameliyat sonrası hastamız kalp-dolaşım cihazı desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesini korumaktadır.

Kalp masajı direkt yapıldığı ve direkt ameliyata alındığı için bu asidozla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Şu dakika itibarıyla en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri bilinci kapalıydı. Nörolojik değerlendirmesini şu an yapamıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklamasını yapacağız.

Bu durum birkaç gün daha sürecektir. Hepimiz sabırla bekleyeceğiz ve aynı özveriyle yola devam edeceğiz."

'UZUN ZAMANDIR GÖRDÜĞÜM EN KOMPLİKE DİSEKSİYON...'

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatını yapan ekibin başındaki Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Şağbaş ise şunları söyledi:

"Aort diseksiyonu en zor tedavi edilenlerden biridir. Muhtemelen Sırrı bey, 112 acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasının sebeplerinden biri sağ korenerdeki diseksiyona kalp krizi eklenmesi... Bunu fark ettik ve hemen bypass'ını yaptık. Fakat kalp çok hırpalandığından biraz dinlendirdik. Bizim işlemlerimiz gece 04.00 gibi bitti ama tüm işlemler 12 saati buldu. Çok ağır bir patolojiydi. Sırrı bey, uzun zamandır gördüğüm en komplike diseksiyonlardan biriydi.

'GELDİĞİNDE AORT MOSMOR VE YIRTILMIŞTI'

Geldiğinde aort mosmor ve yırtılmıştı. Biz ameliyathaneye masajla girdik, vücut dolaşımını rahatlatınca masajı bıraktık.

'ÇOK KRİTİK POZİSYONDA'

Böyle bir hastada uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Hastamızın takibini anlık yapıyoruz. Bazı kısmi düzelmeler gördük ama hastamız çok kritik pozisyonda."

HASTANE NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

Hastaneden yapılan açıklama şöyleydi:

"Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 günü saat 22.41’de, kalbi durmuş halde (nabızsız ve solunumu olmayan) 112 ambulans ekipleri tarafından hastanemizin acil servisine getirildi. Ambulans yolculuğu sırasında kalp masajı uygulanıyordu.

Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp masajı sonrası kalp yeniden çalıştı, nabız alındı. Acilen yapılan kalp ultrasonunda (ekokardiyografi), aort damarında çok ciddi bir yırtık (Tip 1 Aort Diseksiyonu) olduğu belirlendi. Bu yırtık, kalpten çıkan büyük damar olan aortunun tamamını etkiliyordu.

Saat 23.05’te hastanın tekrar kalbi durdu. Kalp masajına yeniden başlandı ve hasta hemen ameliyata alındı. Saat 23.35’te ameliyat başladı.

Ameliyatta, yırtığın kalbi besleyen damarlara da ulaştığı görüldü. Bu yüzden kalbin sağ tarafını besleyen damara by-pass yapıldı, aort kapağı değiştirildi, aort boyunca damar onarımları ve bağlantıları (greft ve anastomoz) yapıldı.

Ancak yırtık çok büyük ve kalbi besleyen damarları da etkilediği için tüm ameliyat başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ tarafı tam olarak çalışmıyor, sol tarafı ise nispeten daha iyi durumda.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyattan sonra, hastamız Sırrı Süreyya Önder, kalp ve dolaşım desteği sağlayan bir cihaz (ECMO) yardımıyla yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi hala devam etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi