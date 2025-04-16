Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder İçin İstanbul'a Geliyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dün akşam saatlerinde aort damarının yırtılmasının ardından 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Önder yoğun bakıma alınırken, siyasiler de Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de İstanbul’a geldiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Florence Nightingale Hastanesi'ne gelerek, DEM Partili isimlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, Özel’in de İstanbul’a geleceğini söyleyerek, "Sayın Genel Başkanımızın İstanbul'da bir dizi programı var. Bu programın bir bölümünde Sayın Genel Başkanımız da bir ziyaret gerçekleştirerek, partimiz adına geçmiş olsun dileklerini iletecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi