Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Canlı Yayında Böyle Anlatmıştı: Menzil Gözüküyor

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı ardından ameliyata alındı. Ameliyatı 9 buçuk sularında sona eren Önder yoğun bakıma kaldırılırken; Önder’in geçtiğimiz ay katıldığı programda hastalığı hakkında kullandığı “Ufak ufak menzil gözüküyor” ifadeleri yeninden gündem oldu.

Son Güncelleme:

DEM Parti’nin İmralı heyetinde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. 23.54’te ameliyata alınan Önder’in operasyonu yaklaşık 10 saat sürerken, ameliyatın ardından yoğun bakımda gözetim altına alındı.

DEM Parti tarafından dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

BAHÇELİ DEM PARTİ'Yİ ARADI; DURUMUNU SORDU

Önder’in geçirdiği rahatsızlığın ardından çok sayıda siyasi isimden de geçmiş olsun paylaşımları geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de hem hastane yönetimini hem de DEM Parti Eş Genel Başkanlarını arayarak Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk olurken, programda yaşadığı rahatsızlığa dair de açıklamalarda bulunmuştu.

Ağır bir hastalık süreci geçirdiğini belirten Önder, hastane servislerini epey gezip dolaştığını ifade etmişti.

‘UFAK UFAK MENZİL GÖZÜKÜYOR’

Önder, kendisiyle ilgilenen doktorlara da teşekkür ederken, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablosu olduğunu, bunlarla boğuştuğunu belirterek, “Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa ikincisi biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in Yakın Dostu Sanatçı Yavuz Bingöl İlk Kez Anlattı! ‘1 Gün Önce Telefonda Konuştuk…’Sırrı Süreyya Önder’in Yakın Dostu Sanatçı Yavuz Bingöl İlk Kez Anlattı! ‘1 Gün Önce Telefonda Konuştuk…’Magazin
Sırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden AçıklamaSırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden AçıklamaGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti kalp krizi Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e Tutuklama Talebi Beykoz Belediye Başkan Yardımcısına Tutuklama Talebi
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Özel'den Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı Özel'den Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…
Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak