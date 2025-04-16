Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Canlı Yayında Böyle Anlatmıştı: Menzil Gözüküyor

DEM Parti’nin İmralı heyetinde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. 23.54’te ameliyata alınan Önder’in operasyonu yaklaşık 10 saat sürerken, ameliyatın ardından yoğun bakımda gözetim altına alındı.

DEM Parti tarafından dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

BAHÇELİ DEM PARTİ'Yİ ARADI; DURUMUNU SORDU

Önder’in geçirdiği rahatsızlığın ardından çok sayıda siyasi isimden de geçmiş olsun paylaşımları geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de hem hastane yönetimini hem de DEM Parti Eş Genel Başkanlarını arayarak Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk olurken, programda yaşadığı rahatsızlığa dair de açıklamalarda bulunmuştu.

Ağır bir hastalık süreci geçirdiğini belirten Önder, hastane servislerini epey gezip dolaştığını ifade etmişti.

‘UFAK UFAK MENZİL GÖZÜKÜYOR’

Önder, kendisiyle ilgilenen doktorlara da teşekkür ederken, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablosu olduğunu, bunlarla boğuştuğunu belirterek, “Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa ikincisi biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi