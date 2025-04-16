Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Adliyeye Sevk Edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklandığı dosya kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül de gözaltına alınmıştı. Gül, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Adliyeye Sevk Edildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül dün gözaltına alındı.

Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Gül, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine "fesat karıştırıldığı" iddiası üzerine gözaltına alındı.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları gösterildi.

Köseler ifadesinde, ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde görüşmediğini, fiyat alışverişinde bulunmadığını ve talimat vermediğini belirtti.

Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: AA

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