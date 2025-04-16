Özel'den Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde aort anevrizması geçirerek hastaneye kaldırılan ve acil ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi