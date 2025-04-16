Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder İçin Geçmiş Olsun Mesajı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahalenin yapıldığı ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi