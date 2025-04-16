DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder İçin Yeni Açıklama: 'Bu Badireyi de Atlatacak'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde geçirdiği aort anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder için siyasiler hastaneye akın etti. DEM Parti yönetimi de hastaneye geldi.

'BU BADİREYİ DE ATLATACAK'

Hastane önünde Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz."

Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum."

Hatimoğulları, Önder’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA