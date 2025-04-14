Patlayan Mutfak Tüpü Yürekleri Ağza Getirdi
Trabzon'da meydana gelen mutfak tüpü patlaması yürekleri ağza getirdi. Patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Çatalsöğüt Mahallesi'nde, 81 yaşındaki Hasan Arslan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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