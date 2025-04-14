Balıkesir'de Hapis Cezası Bulunan 25 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de hapis cezası bulunan 25 firari şüpheli polis tarafından yapılan operasyonlar sonrasında yakalandı.

Balıkesir'de Hapis Cezası Bulunan 25 Kişi Yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 25 firari şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde il genelinde eş zamanlı olarak 102 ekip, 345 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 5-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 23 şahıs, ifadeye yönelik aranan 20 şahıs olmak üzere 45 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 25 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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