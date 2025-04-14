Feci Kazada 6 Kişi Hastanelik Oldu

Trabzon'da meydana gelen feci kazada yaralanan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Feci Kazada 6 Kişi Hastanelik Oldu

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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