Feci Kazada 6 Kişi Hastanelik Oldu
Trabzon'da meydana gelen feci kazada yaralanan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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