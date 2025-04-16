Antalya’da Kaçak Tütün Operasyonu

Gazipaşa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta tam 4 ton kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya’da Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ele geçirildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyona imza attı.

Antalya’da Kaçak Tütün Operasyonu - Resim : 1

Yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam 4 ton kaçak tütün bulundu. Piyasa değeri yüksek olan tütünlerin yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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