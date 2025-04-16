Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hükümlüsü Jandarmadan Kaçamadı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Z.S. isimli şahsın “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yapılan takip sonucu şüpheli, Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA