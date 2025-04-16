Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Demir Yığınına Döndü

Bolu’da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay, Mengen ile Gökçesu arasında bulunan kara yolunda meydana geldi.

Alevleri fark eden sürücü, soğukkanlılıkla aracını yol kenarına çekerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı saran alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülse de otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olayda sürücünün yara almadan kurtulması ise büyük bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA