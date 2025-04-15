Malatya-Adıyaman Karayolunda Kaza: 2 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunun 48. kilometresinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman Karayolunda Kaza: 2 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunda önceki gün saat 09.30 sıralarında 38 yaşındaki Özkan Ö. idaresindeki 05 DG 022 plakalı araç, Adıyaman’dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.

Kazada sürücü Özkan Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Serkan A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğun öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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