Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 16 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 16 Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen denetimler kapsamında 28 adet sentetik ecza hap, 26 gram bonzai, 7 adet lyrica, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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