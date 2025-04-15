Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 16 Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da jandarma ekipleri uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen denetimler kapsamında 28 adet sentetik ecza hap, 26 gram bonzai, 7 adet lyrica, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA