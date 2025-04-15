İzmir'de Korkunç Kaza! Çıkışı Kaçırdı, Geri Giderken Kamyon Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir Kemalpaşa'da bir araç çıkışı kaçırıp geri gelmeye başladı. Bu esnada arkadan gelen kamyon, araca çarptı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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İzmir'de Korkunç Kaza! Çıkışı Kaçırdı, Geri Giderken Kamyon Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir İstanbul Otoyolu'nda 35 TER 55 plakalı araçla Manisa istikametine seyir halinde olan Oğuz Arıcı (46), otoyolda Akalan çıkışını kaçırınca sağ şeritten geri gelmeye başladı. Bu esnada O.E. idaresindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon, Arıcı'nın kullandığı araca arkadan çarptı.

Kamyonun çarptığı araç hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de Korkunç Kaza! Çıkışı Kaçırdı, Geri Giderken Kamyon Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü Oğuz Arıcı'nın hayatını kaybettiği, araçta yolcu konumunda bulunan Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı'nın (19) yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Oğuz Arıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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