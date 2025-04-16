Burdur’da Mahalleyi Ayağa Kaldıran Olay, Eve Giren Ekiplerin Kanı Dondu

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı 85 yaşındaki Saim Nas’ın komşuları Nas’ın evinde yangın çıktığını fark edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANMIŞ HALDE BULUNDU

Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yanmış halde bulunan Saim Nas’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, korkunç olaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA