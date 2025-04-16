GATA ve Askeri Hastaneler İçin Çağrı: Harekete Geçilmeli

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, GATA ve askeri hastanelerin kapatılmasının ardından geçen 9 yıla rağmen sistemin yeniden kurulmadığını belirterek, "Bu hayati eksikliğin telafisi için derhal harekete geçilmeli" çağrısında bulundu.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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GATA ve Askeri Hastaneler İçin Çağrı: Harekete Geçilmeli

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastanelerin kapatılmasının üzerinden geçen 9 yıla rağmen askeri sağlık sisteminin yeniden kurulmamasını sert sözlerle eleştirdi.

Bağcıoğlu, "Güçlü bir ordusu olup da askeri sağlık sistemi olmayan başka bir ülke yok" diyerek, mevcut durumun askeri personel için ciddi bir güvenlik ve sağlık riski oluşturduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında Bağcıoğlu, "Askeri sağlık sisteminin kaldırılmasıyla birlikte; harp cerrahisi bilgisi, askeri tababet tecrübesi ve sağlık personelinin muharip birliklerle birlikte çalışabilirlik kabiliyeti kaybolmuştur" dedi.

GATA ve Askeri Hastaneler İçin Çağrı: Harekete Geçilmeli - Resim : 1

TSK’nın ihtiyaçlarına göre yetişmemiş genç doktorların sahada görevlendirilmesini eleştiren Bağcıoğlu, "Askerin psikolojik ve fiziki yükünü, harp ortamının gerçeklerini bilmeyen bir sağlık sisteminden etkinlik beklenemez" diye konuştu.

'KABUL EDİLEMEZ'

Bağcıoğlu, Avusturya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde dahi binlerce asker için özel askeri hastaneler bulunduğunu hatırlatarak, "İran ve İsrail gibi ülkelerde dahi kolordu seviyesinde askeri sağlık birimleri mevcutken, Türkiye’nin bu alanda tamamen boşlukta bırakılması kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

'SÜRECİ KİM ENGELLİYOR?'

Sağlık Bakanlığı'nın bazı hastaneleri TSK'ya tahsis etme yönündeki adımlarının "kısmi, geçici ve yetersiz" olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin üç kademeli şekilde yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti: "Harekat sahasında görev yapacak eğitimli sağlık personeli, tam teşekküllü askeri hastaneler ve yeniden kurulacak GATA."

Bağcıoğlu, "Bugün karar verilse dahi sistemin tam işler hale gelmesi 10-15 yılı bulacak. Bu yüzden daha fazla vakit kaybedilemez. Süreci kim engelliyor ya da geciktiriyor? Bu sorular artık cevapsız kalmamalı" diyerek kamuoyuna açık çağrı yaptı.

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