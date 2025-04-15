Kavga İhbarına Giden Polisten Acı Haber... Kalp Krizi Görev Başında Yakaladı

Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki lüks bir sitede yaşandı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Esat Koyuncu, ihbara müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi.

Durumu fark eden meslektaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Koyuncu’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Esat Koyuncu için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: İHA