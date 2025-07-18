Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün

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Leicester Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, duş alışkanlıklarının yalnızca temiz kalmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda cilt sağlığı, uyku kalitesi ve bakteriyel dengeler üzerinde de etkili olduğunu belirtiyor. Freestone’a göre sabah duşu, akşam duşuna kıyasla vücut sağlığı açısından daha avantajlı olabilir.

GECE TERİ DUŞUN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Freestone, “Birçok kişi vücut kokusunun terle ilgili olduğunu sanıyor. Oysa kokunun asıl kaynağı, terle beslenen bakterilerdir. Özellikle stafilokok türleri, teri parçaladığında rahatsız edici kokulara neden olan kimyasallar ortaya çıkar,” diyerek yaygın bir yanılgıya dikkat çekiyor.

Gün boyunca vücutta biriken toz, ter, yağ, mikrop ve alerjenlerin gece duşuyla temizlenmesi mümkün olsa da, bu tam bir çözüm sunmuyor. Çünkü gece boyunca terleme devam ettiği için, duşun temizleyici etkisi sabaha kadar kalıcılığını yitiriyor. Sonuç olarak kişi sabah uyandığında, sandığı kadar temiz bir cilde sahip olmayabiliyor.

TEMİZ ÇARŞAF TEMİZ CİLT KADAR ÖNEMLİ

Akşam duşu alışkanlığı olanlar için bir başka risk de kirli çarşaflar. Eğer yatak takımları düzenli olarak yıkanmıyorsa, gece temizlenmiş bir cilt dahi, çarşaflardaki mikrop ve mantarlara maruz kalabiliyor. Freestone, “Haftada en az bir kez çarşafları sıcak suda yıkamak şart. Aksi halde ölü deri hücreleri, akarlar ve mantarlar için ideal bir ortam oluşur” diyor.

SABAH DUŞUNA DİKKAT

Sabah duşunun bir başka avantajı da gece boyunca biriken ölü deri hücrelerini ve teri temizleyerek güne daha taze bir başlangıç yapmayı sağlaması. Ayrıca bu sayede gün içinde kötü koku oluşumuna yol açan bakteriler için ortam da kısıtlanmış oluyor.

Freestone, “Sabah duşu, yalnızca cildi arındırmakla kalmaz, aynı zamanda gün boyu daha uzun süre ferah hissetmenize katkı sağlar” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi