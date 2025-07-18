Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan duş, sadece rahatlatıcı bir rutin değil, aynı zamanda hijyenin temel taşlarından biri. Ancak duşun ne zaman alındığı konusunda bilim insanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. Mikrobiyologlara göre, özellikle akşam saatlerinde alınan duş, hijyen açısından düşündüğünüz kadar etkili olmayabilir.

Son Güncelleme:
Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Leicester Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, duş alışkanlıklarının yalnızca temiz kalmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda cilt sağlığı, uyku kalitesi ve bakteriyel dengeler üzerinde de etkili olduğunu belirtiyor. Freestone’a göre sabah duşu, akşam duşuna kıyasla vücut sağlığı açısından daha avantajlı olabilir.

Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün - Resim : 1

GECE TERİ DUŞUN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Freestone, “Birçok kişi vücut kokusunun terle ilgili olduğunu sanıyor. Oysa kokunun asıl kaynağı, terle beslenen bakterilerdir. Özellikle stafilokok türleri, teri parçaladığında rahatsız edici kokulara neden olan kimyasallar ortaya çıkar,” diyerek yaygın bir yanılgıya dikkat çekiyor.

Gün boyunca vücutta biriken toz, ter, yağ, mikrop ve alerjenlerin gece duşuyla temizlenmesi mümkün olsa da, bu tam bir çözüm sunmuyor. Çünkü gece boyunca terleme devam ettiği için, duşun temizleyici etkisi sabaha kadar kalıcılığını yitiriyor. Sonuç olarak kişi sabah uyandığında, sandığı kadar temiz bir cilde sahip olmayabiliyor.

TEMİZ ÇARŞAF TEMİZ CİLT KADAR ÖNEMLİ

Akşam duşu alışkanlığı olanlar için bir başka risk de kirli çarşaflar. Eğer yatak takımları düzenli olarak yıkanmıyorsa, gece temizlenmiş bir cilt dahi, çarşaflardaki mikrop ve mantarlara maruz kalabiliyor. Freestone, “Haftada en az bir kez çarşafları sıcak suda yıkamak şart. Aksi halde ölü deri hücreleri, akarlar ve mantarlar için ideal bir ortam oluşur” diyor.

Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün - Resim : 2

SABAH DUŞUNA DİKKAT

Sabah duşunun bir başka avantajı da gece boyunca biriken ölü deri hücrelerini ve teri temizleyerek güne daha taze bir başlangıç yapmayı sağlaması. Ayrıca bu sayede gün içinde kötü koku oluşumuna yol açan bakteriler için ortam da kısıtlanmış oluyor.

Freestone, “Sabah duşu, yalnızca cildi arındırmakla kalmaz, aynı zamanda gün boyu daha uzun süre ferah hissetmenize katkı sağlar” ifadelerini kullanıyor.

Yatırımcı 'Yeni İstanbul'a Göz Dikti! Kapış Kapış Konut AlıyorlarYatırımcı 'Yeni İstanbul'a Göz Dikti! Kapış Kapış Konut AlıyorlarEkonomi

Altının Zarar Ettirmeyeni Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Güvenli LimanıAltının Zarar Ettirmeyeni Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Güvenli LimanıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Banyo temizlik
Son Güncelleme:
Aldatıldığınızı Ortaya Çıkaran Yeni Yöntem: 40 Yıllık Dedektiften İhanet Tüyosu
Aldatıldığınızı Ortaya Çıkaran Yeni Yöntem: 40 Yıllık Dedektiften İhanet Tüyosu
Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem
Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem
Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı
Bugün Talih Yüzünü Hangi Burcun Başına Konacak? İşte Günün Şanslısı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu