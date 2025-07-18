Yatırımcı 'Yeni İstanbul'a Göz Dikti! Kapış Kapış Konut Alıyorlar
İstanbul’daki konut sıkıntısı, artan yaşam maliyetleri ve şehir içi kalabalık, yatırımcıları alternatif rotalara yönlendirdi. Son dönemde yıldızı parlayan Tekirdağ, doğası, ulaşım kolaylığı ve hızla gelişen altyapısıyla “Yeni İstanbul” olarak anılmaya başlandı. Gayrimenkul sektöründe yaşanan ilgi patlaması, bölgeyi yatırımcıların yeni gözdesi haline getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekirdağ, artık sadece hafta sonu tatilcilerinin değil, uzun vadeli yatırım düşünenlerin de radarında. Denize yakın konut projeleri, doğayla uyumlu yaşam alanları ve deniz manzaralı daireler, hem oturum hem de yatırım amacıyla büyük talep görüyor. Bölgedeki konut fiyatlarında yaşanan istikrarlı yükseliş de yatırımcıların ilgisini artıran unsurlar arasında.
SANAYİ VE TARIMDA BÜYÜK HAREKETLİLİK
Gayrimenkule yönelik ilginin yanı sıra Tekirdağ, tarım ve sanayi yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Kentte kurulan yeni fabrikalar, lojistik üsler ve organize sanayi bölgeleri sayesinde hem üretim kapasitesi artıyor hem de istihdam olanakları genişliyor. Bu gelişmeler, Tekirdağ’ı sadece bir yaşam merkezi değil aynı zamanda ekonomik açıdan da cazip bir bölge haline getiriyor.
KONUT SATIŞLARINDA TÜRKİYE'NİN İLK 10. SIRASINDA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ’da yalnızca Şubat ayında 2 bin 32 konut el değiştirdi. Bu satışlarla Tekirdağ, Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 2,4’lük paya ulaşarak ilk 10 şehir arasında 9. sırada yer aldı. Özellikle “diğer satış” kategorisinde ülke genelindeki toplam satışların yüzde 90’ını oluşturan bölümdeki artış dikkat çekti. Ocak-Şubat döneminde bu kategorideki satışlar yüzde 10,6 oranında artarak 159 bin 468’e yükseldi.
Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Tekirdağ, hem Karadeniz hem Marmara bölgesine açılan stratejik konumuyla yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ulaşım altyapısının gelişmesi, bölgeye olan erişimi kolaylaştırırken, artan nüfus ve konut ihtiyacı da Tekirdağ’daki gayrimenkul hareketliliğini tetikliyor. Jeopolitik avantajları ve gelecek vaat eden projeleriyle Tekirdağ, Trakya’nın parlayan yıldızı olarak yatırımcıların radarına girmeye devam ediyor.