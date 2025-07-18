Yatırımcı 'Yeni İstanbul'a Göz Dikti! Kapış Kapış Konut Alıyorlar

SANAYİ VE TARIMDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

Gayrimenkule yönelik ilginin yanı sıra Tekirdağ, tarım ve sanayi yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Kentte kurulan yeni fabrikalar, lojistik üsler ve organize sanayi bölgeleri sayesinde hem üretim kapasitesi artıyor hem de istihdam olanakları genişliyor. Bu gelişmeler, Tekirdağ’ı sadece bir yaşam merkezi değil aynı zamanda ekonomik açıdan da cazip bir bölge haline getiriyor.