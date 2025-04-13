5 Yıllık Firar Kadıköy'de Bitti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 ayrı dosyadan aranan firari H.C.K'nin kaldığı yeri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla Kadıköy'de yakalanan H.C.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA