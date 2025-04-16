Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Bakırhan'dan Bilgi Aldı

Gelecek Partisi lideri TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan bilgi aldı. Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Bakırhan'dan Bilgi Aldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’e çok sayıda siyasiden geçmiş olsun mesajı geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hastaneye kaldırılan Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan bilgi aldı. Davutoğlu’nun, eşi Dr. Sare Davutoğlu ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret edeceği de bildirildi.

DEM Parti yetkilileri, Önder’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini söyledi.

DOKTORLAR NE DEMİŞTİ?

Sırrı Süreyya Önder’in 12 saatlik ameliyatına katılan doktorlar düzenledikleri basın açıklamasında, "22.41 sularında acil ünitesine ulaştırılmıştır. 10 dakika süren kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. Saat 23.35'te ameliyat başlamıştır. Bu en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardandır” ifadelerini kullandı.

Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten doktorlar, “Kalp masajı direkt yapıldığı ve direkt ameliyata alındığı için bu asidozla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Nasıl? Ameliyatına Giren Doktorlar AnlattıSırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Nasıl? Ameliyatına Giren Doktorlar AnlattıGüncel

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