CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’den Bakan Işıkhan’a: 'Çocuklar Ölüyor, Bakanlık İzliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, küçük yaşta çalışan çocukların ölüm oranlarındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bir soru önergesi verdi. Taşçıer ‘Çocuklar ölüyor, bakanlık izliyor, bakan susuyor’ diyerek tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’den Bakan Işıkhan’a: 'Çocuklar Ölüyor, Bakanlık İzliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, küçük yaşta çalışan çocukların ölüm oranlarındaki artışa dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir yazılı soru önergesi verem Taşçıer, meydana gelen ölümlerin ve iş kazalarının sistematik olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’den Bakan Işıkhan’a: 'Çocuklar Ölüyor, Bakanlık İzliyor' - Resim : 1

'BU SESSİZLİK BİLİNÇLİ'

Son bir ayda en az dört çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Taşçıer ‘Sayın Bakan’ın sosyal medya hesaplarında bu çocukların isimlerine ve ölümlerine dair hiçbir ifade yer almazken; aynı dönemde Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını paylaşması, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yapması ve bazı etkinlik ve kongrelere dair paylaşımlarda bulunması, bu sessizliğin bilinçli bir politik tercihe dayandığını göstermektedir’ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın iş cinayetlerine rağmen kamuoyuna açıklama yapmadığını ifade eden Taşcıer ‘Çocuklar ölüyor, bakanlık izliyor, bakan susuyor’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’den Bakan Işıkhan’a: 'Çocuklar Ölüyor, Bakanlık İzliyor' - Resim : 2

'SADECE BİR İHMALKÂRLIK DEĞİL'

Taşçıer şunları söyledi: Sayın Bakan Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını paylaştı, Mısır ziyaretine dair açıklamalarda bulundu, çeşitli kongre ve toplantılara katıldığına ilişkin görseller servis etti. Ancak aynı dönemde yaşamını yitiren dört çocuğa dair tek bir söz söylemedi. ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik’ Bakanı olan bir kamu görevlisinin, çocuk ölümleri karşısında sessiz kalması sadece bir ihmalkârlık değildir.

'ÇOCUKLAR GÜVENCESİZLİĞİN NESNESİ HALİNE GETİRİLDİ'

AKP iktidarının yıllardır uyguladığı piyasacı politika anlayışı neticesinde kamusal eğitim niteliksizleşmiş, sosyal koruma mekanizmaları zayıflamıştır. Bu bilinçli politikanın sonucu olarak yoksulluk derinleşmiş, eğitime erişimdeki eşitsizlikler artmış, sosyal devletin geri çekilmesi nedeniyle de güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşmış ve çocuklar güvencesizliğin nesnesi haline getirilerek, erken yaşta işgücü piyasasına sürüklenmiştir.

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