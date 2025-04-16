CHP'den 'Menenjit Aşısı Ücretsiz Olsun' Çağrısı, Bakan Memişoğlu'na Dört Soru

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, Kocaeli’de 8 yaşındaki İrem Aslan’ın menenjit hastalığı dolayısıyla tedavi altında olduğu hastanede vefat etmesi sonrası konuyu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelttiği soru önergesi ile TBMM gündemine getirdi.

‘ULUSAL AŞI TAKVİMİNE ALINMALI’

Meningokok menenjit hastalığının aşı ile önlenebilen ölümcül bir hastalık olduğu dile getiren Gökçek, bu mevcut sağlık politikalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek meningokok menenjit aşısının bir an önce ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak eklenmesin gerektiğini belirtti.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETSİZ’

Günümüz koşullarında menenjit aşısının birçok gelişmiş ülkede ücretsiz şekilde aşı takviminde bulunduğu belirten Gökçek, Türkiye’de bu kadar kritik bir aşının halen ücretsiz olmamasının toplum sağlığında ciddi bir risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

‘BİR AN ÖNCE ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMELİ

Mevcut ekonomik koşullar altında Türkiye’de meningokok menenjit aşısı fiyatlarının özellikle dar gelirli aileler için karşılanabilir bir noktada olmadığına dikkat çeken Gökçek, bu durumun çocuklar için ciddi bir sağlıklı tehdit oluşturduğunu; yapılması gerekenin ivedilikle aşının ücretsiz hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda CHP’li Ali Gökçek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle dört soru soru yöneltti:

1- Birçok gelişmiş ülkenin ulusal aşı takviminde ücretsiz olarak yer alan meningokok menenjiti aşılarının ulusal aşı takvimimize ücretsiz olarak dahil edilmesi düşünülmekte midir? Bu yönde yapılan bir çalışma var mıdır?

2 - Son 5 yılda, tanı almış meningokok menenjiti hastalığı sayısı kaçtır?

3 - Son 5 yılda meningokok menenjiti sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı nedir?

4 - 2026 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde, menenjit aşısının ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz hale getirilmesi için gerekli bütçenin ayrılması düşünülmekte midir?