CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’tan Çiftçiler İçin Çağrı: 'Hâlâ Afet Bölgesi İlanı Yok, Borç Erteleme Yok'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çiftçilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Türkiye’nin birçok ilini etkileyen zirai don felaketine yönelik de konuşan CHP’Lİ Kış, çiftçilere kredi sağlanması için çağrı yaptı.

'YOKSULLUK GETİREN BÜYÜK BİR YIKIM'

Yalnızca Mersin’de değil, Adana’dan Manisa’ya, Malatya’dan Ordu’ya kadar yaşanan felaketin üreticiyi çaresizliğe sürüklediğini belirten Kış ‘Bu sıradan bir soğuk hava dalgası değil, milyonların sofrasına yoksulluk getiren büyük bir yıkımdır’ dedi.

'ÇÖZÜM ACİL'

Komisyon kararının olumlu bir adım olduğunu belirten Gülcan Kış, şöyle seslendi: Şubat’tan bu yana üç ayda üç kez don yaşandı ama hâlâ afet bölgesi ilanı yok, borç erteleme yok, TARSİM ödemelerinde hızlanma yok! Komisyon çalışmalarını yaparken çiftçinin destek alması için adımlar atılmazsa, bu karar kâğıt üstünde kalır.

'O PARAYI ÇİFTÇİYE HARCASAYDINIZ'

‘Sayın Bakan, çiftçi sizden tespit değil, destek bekliyor’ diye seslenen Kış ‘Siz sarayın koltuğunu korumak için ülkeyi yangın yerine çevirdiniz. O yangını söndürmek için de 46 milyar dolarlık rezervi yaktınız! O parayı çiftçiye harcasaydınız bu ülkenin geleceğini kurtarırdınız’ diye tepki gösterdi.