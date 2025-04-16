Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Önder'in başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden dileyerek, "Kendisine yüce Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İmralı heyetinde de yer alan Önder, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış; 10 saatlik ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi