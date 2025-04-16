Dervişoğlu'ndan 'Adaletsizlik' Mesajı: Kapımıza Dayanmasını Bekleyemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘KAPIMIZA DAYANMASINI BEKLEYEMEYİZ’

Dervşioğlu’nun gündem maddeleri arasında cezaevinde bulunan siyasi isimleri ve İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tutuklanan gençleri hatırlatarak, “Adaletsizliğe karşı çıkmak için kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz” mesajını verdi.

‘ZİRAİ DON’ AÇIKLAMASI

Türkiye’nin birçok şehrini vuran ve tarlalardaki ürünlere büyük zarar veren zirai donla ilgili konuşan Dervişoğlu, zirai donla ilgili iktidar partisinin de destek verdiği ortak önerge verildiğini belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti’nin ‘iklim kanunu teklifinin’ geri çekilmesi karşılığında destek verdiğini dile getirdi.

‘ADALETSİZLİK KİMLİK AYIRT ETMİYOR’

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, cezaevlerinde Ekrem İmamoğlu’nun, Ümit Özdağ’ın Can Atalay’ın, Selahattin Demirtaş’ın ve Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğunu anımsatarak “Bugün adaletsizlik kimlik ayırt etmiyor” ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklanma sürecindeki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençleri de anımsatan Dervişoğlu, “Hak aramaktan daha çok, haksızlığa karşı çıktıkları için yollara düşen gencecik evlatlarımız da tutuklu. Adaletsizliğe karşı çıkmak için kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE BEREKETİNİ KAYBETMİŞTİR’

Hakkın ve hukukun her zaman savunucusu olmak zorunda olduklarını belirten Dervişoğlu, Edirne’de de Siirt’te de hastanelerde kuyrukların olduğunu söyledi.

Yoksulluğun da kimlik ayırt etmediğini ifade eden Dervişoğlu, “Kürt de yoksul, Türkmen de yoksuldur. Alevi köyünde de hasat yoktur, Sünni köyünde de yoktur. Türkiye, bereketini kaybetmiştir” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DE KAYYUM REJİMİ VAR’

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, “Demokrasiye özlem, kimlik ayırt etmiyor. İstanbul’a da kayyum var, Hakkâri’ye de kayyum var. Çünkü Türkiye’de bir kayyum rejimi var. Hürriyet diyen, adalet diyen, eşitlik diyen, Her şehrin çocuğu tutukludur, Çünkü Türkiye tutukludur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi