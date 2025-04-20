Bülent Arınç'tan Flaş Açıklamalar: AKP'den Ayrılacak mı?

tv100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’nin bu haftaki konuğu 22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oldu. Arınç, canlı yayında ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, siyaset hayatına dair samimi açıklamalar yaparken AKP'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını da belirtti.

ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Geçirdiği kalp krizinin ardından 10 saatlik ameliyatla hayata tutunan ve 5 gündür yoğun bakımda olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, son olarak TBMM’deki odasına kendisiyle görüştüğünü, bazen siyasetten bazen filmler üzerinden konuştuklarını dile getirerek “Pek az kula nasip olacak bir sevgiyi üzerinde toplamış buna seviniyorum. Biz de kendisine dua ediyoruz, milyonlar dua ediyor" ifadelerini kullandı.

‘İFİTRA NİTELİĞİNDE İR SUÇLAMA’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ‘cuntacı’ ifadesine tepki gösteren Arınç, cuntanın askeri bir tabir olduğunu ve kendilerinin cuntacılar tarafından yargılandıklarını; cuntanın mağduru olduklarını belirtti.

Sivil idareye karşı, halkın oylarıyla iktidar olmuş ve 22 yıldır iktidarda olan kadroya ve o kadronun başındaki insana cuntacı demenin adeta iftira niteliğinde bir suçlama olduğunu söyleyen Arınç, “Farklı gündemlerle oluşan durumlarda infial sebebiyle bu ifadeleri kullanmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘HİÇ YAKIŞTIRAMADIM’

Tutuklu bulunan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasının ettiği beddua hakkında da konuşan Arınç, ”Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım” ifadesini kullandı.

‘NE OLURSA OLSUN AK PARTİ’DE KALACAĞIM’

Siyasi kariyeri hakkında da konuşan Arınç, kendisinin ne olursa olsun AKP’de kalacağını, yönünün bu olduğunu ve bu yönde hizmet etmeye devam edeceğini belirterek “Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim dava arkadaşımdır. Ben bu partiye zarar verecek hiçbir şeyin içinde olamam. Sayın Cumhurbaşkanımıza bazen bildiklerimi söylüyorum” şeklinde konuştu.

AKP olarak yeni bir hikaye yazmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50’lik parti olacağı iddiasını anımsatarak “İnanın çok kolay. Biz yola çıkarken 3 y ile çıktık; yolsuzluk, yasaklar ve yokluk. Şimdi tekrar bununla yola çıkıyoruz dediğimiz anda 5 puan yükseliriz” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: tv100