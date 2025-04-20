Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Tartışma Yaratan Maaş Açıklaması: 'Şikayetçi Olanlar İstifa Edebilir'

Daha önce vergi borcu ile gündem olan Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü’nün çalışanların maaşlarının ödenmediği iddiasına verdiği yanıt dikkat çekti. Özlü ‘Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir’ dedi.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Tartışma Yaratan Maaş Açıklaması: 'Şikayetçi Olanlar İstifa Edebilir'

Ocak 2024'te çalışanlara yüzde 71 zam vermesi ile gündem olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yerel bir televizyonda canlı yayın konuğu oldu. Özlü, belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmediği yönündeki iddialara dikkat çeken bir cevap verdi. Özlü ‘Maaşını alamayan yok mesai ücretleri ödenmedi şikayeti olan istifa etsin’ dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Tartışma Yaratan Maaş Açıklaması: 'Şikayetçi Olanlar İstifa Edebilir' - Resim : 1

'ŞİKAYETÇİ OLAN İSTİFA EDEBİLİR'

Kısa süre önce belediyenin SGK borçları nedeniyle gündeme gelen Faruk Özlü, şunları söyledi: Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir.

YÜZDE 71 ZAM VERMİŞTİ

Yerel seçim öncesinde çalışanlarına verdiği yüzde 71’lik zammı ‘Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız’ diyerek duyuran Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü daha sonra belediyenin SGK borçları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Tartışma Yaratan Maaş Açıklaması: 'Şikayetçi Olanlar İstifa Edebilir' - Resim : 2

CAMİLERİ HAZİNE’YE DEVRETMİŞTİ

Seçimden sonra Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı "Vergi Borçluları" listesinde Düzce Belediyesi de yer almıştı. Düzce Belediyesi’nin belediye bünyesindeki camileri Hazine’ye devretmesi çok konuşulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Düzce Belediyesi Düzce belediye maaş Faruk Özlü
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