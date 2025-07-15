Ürünü Sokağa Döken Çiftçiye Kesilen Cezaya Tepki

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ürünlerini sokağa döken çiftçilere kesilen cezalara tepki gösterdi. “Üreticinin sesi kısılarak tarım kurtarılamaz” diyen Adem, iktidarın tarım politikalarının iflas ettiğini söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Ürünü Sokağa Döken Çiftçiye Kesilen Cezaya Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Erhan Adem, ürünlerini sokağa döken üreticilere yönelik ceza uygulamalarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Adem, “Tarım alanlarını imara açan, üreticiyi ithalata mahkum eden, Türk çiftçisini kaderine terk eden bir anlayış kalkmış, şimdi de üreticinin haklı feryadını cezalandırıyor. Asıl cezayı bu millete çektirenlere sandıkta keseceğiz.” dedi.

'ÜRETİCİ KEYFİNDEN ZİYAN ETMEZ'

Adem, üreticilerin ürünlerini keyfi olarak değil, ekonomik zorunluluklar nedeniyle sokağa döktüğünü belirtti. “Bir çiftçi, gece gündüz alın teri dökerek yetiştirdiği domatesi, biberi, meyveyi neden sokağa döker? Bu ülkede hiçbir üretici keyfinden ürününü ziyan etmez. Ürettiğinden kazanamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı içindir bu feryat.” ifadelerini kullanan Adem, bu tepkilerin bastırılmak istenmesini eleştirdi.

Tarım politikalarının yıllardır üreticiyi korumaktan uzak olduğunu vurgulayan Adem, “Tohumu, gübreyi, mazotu dışarıdan alıp, sonra da ‘üretemiyorsanız ithal ederiz’ diyerek başka ülkelerin çiftçisini desteklerken neredeydi? Bu ülkenin üreticisini sistemli biçimde bitirirken ceza yoktu, denetim yoktu; şimdi mi cezayı hatırladınız?” diyerek iktidara tepki gösterdi.

'CEZALAR YANGINA BENZİN DÖKMEKTİR'

Ürünlerin sokağa dökülmesinin altında yatan nedenin sistematik bir çöküş olduğunu belirten Adem, bu cezaların sorunu çözmek yerine daha da derinleştireceğini ifade etti. Adem, "Tarım ürünlerini sokağa döktü diye çiftçiye ceza kesmek; yangına su değil, benzin dökmektir. Üreticinin sesi kısılarak tarım kurtarılamaz. Bu uygulamalarla ne tarımı güçlendirebilirsiniz ne gıda krizini engelleyebilirsiniz. Sokağa dökülen sadece ürün değil, aynı zamanda iktidarın iflas etmiş tarım politikalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Üreticiyi değil, üretimsizliği cezalandırın!" tepkisini dile getiren Adem, "Çiftçiye ceza kesenler, bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın. O cezayı, en ağırını, sandıkta millet kesecektir." dedi ve çiftçiyi cezalandıran anlayışla mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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