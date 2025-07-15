CHP'li Kıştan Bakan Şimşek'e Tepki! 'Sırf Bankalar Kazansın Diye Her 4 Kişiden Biri İcralık'

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Fahiş enflasyonun yanında asgari ücrete yapılan zammın da yetersizliği sebebiyle vatandaş ağır bir geçim sıkıntısına karşı mücadele vermeye çalışıyor. Bu durum sık sık siyasiler tarafından da dile getirilirken, son olarak CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, icralık hale gelen vatandaşlarla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı.

CHP'li Gülcan Kış, ülkede artık her 4 kişiden birinin icralık olduğunu söyleyerek "Türkiye geçim derdini değil icra tebligatlarını takip eden milyonların ülkesi oldu" diye konuştu. Kış, mahalle muhtarlıklarının bile icra tebligatlarıyla dolduğunu vurgulayarak "Vatandaş evine gelen haciz kağıdını kaldırmaktan başka bir şey düşünemez hale getirildi. İktidar hala ‘büyüyoruz’ diyor. Evet büyüyor ama halkın borcu büyüyor!" diye konuştu.

24 MİLYONUN ÜSTÜNDE İCRA DOSYASI

Gülcan Kış, şu verileri de paylaştı:

· İcra dairelerinde 24 milyonun üzerinde dosya bekliyor.

· Türkiye nüfusuna oranla yaklaşık her 4 kişiden biri icralık.

· 2025’in ilk 5 ayında 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemediği için icraya verildi.

· Toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4,8 trilyon liraya dayandı.

· Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ dahil toplam borç neredeyse 5 trilyon liraya ulaştı.

'BAŞ MİMARI MEHMET ŞİMŞEK'

Bu tablodan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sorumlu olduğunu belirten CHP'li Kış, Türkiye’nin borç sarmalına sürüklenmesinin baş mimarının Şimşek olduğunu vurgulayarak "Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programı halkı borçlandırıp bankalara kazandırma düzeni. Faizi artır, kredi kartı faizlerini artır, vatandaşı icraya sürükle. Bankalar 660 milyar lira net kâr açıklıyor. Bu kâr, vatandaşın alın terinden, borcundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.