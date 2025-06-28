Kolombiya'da Felaket! Ölü Sayısı Artıyor, Kayıplar Var

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kolombiya felaketi yaşadı. Meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp olan 8 kişi ise hala aranıyor.

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Kolombiya'nın Medellin kentinde 24 Haziran'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Antioquia valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yeni cesetlere ulaşıldığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 391 kişiyle sürdürüldüğü ve toprak altında kalan cesetlerin çıkarılması için büyük bir gayret gösterildiği vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise göçme riski taşıyan eğimli arazilere çok sayıda ev inşa edildiği ve bu yapıların risk grubunda yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Kolombiya Toprak Kayması
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