ABD'nin Vurduğu Fordo'da Hareketlilik! İran Vakit Kaybetmedi

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ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının yankıları sürerken, ateşkesin ardından bölgeden uydu görüntüleri geldi. Görüntülerde İranlı ekiplerin Fordo nükleer tesislerdeki hasarı gidermeye çalıştığı göze çarptı.

ABD’nin saldırısının tesislerdeki zararı üzerine iddialar sürerken, uydu görüntülerinde GBU-57 tipi bombalarının açtığı kraterler ve yüzeydeki delikler çevresinde ekskavatörler, buldozerler ve çeşitli iş makineleri göze çarptı.

Yetkili isimler saldırıların ardından bölgede herhangi bir nükleer sızıntı ya da radyasyon tehdidi oluşmadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fordo’daki santrifüjlerin artık “çalışamaz durumda olduğunu kaydetti.

'TESİS ÇOK BÜYÜK HASAR ALDI'

UAEA’nn Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Tesis çok büyük hasar aldı. Gerçekten çok ciddi bir tahribat söz konusu” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer tesislerin yerle bir edildiğini iddia ederken, ABD Savunma İstihbarat Dairesi’nden sızan ve saldırının İran’ın nükleer programını ne kadar etkilediği konusunda “düşük güvenilirlik” içerdiği iddia edilerek sert sözlerle eleştirildi.

Newsweek’in haberine göre, uydu fotoğrafları, İran’ın söz konusu nükleer bileşenleri önleyici bir şekilde hareket etmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi. İran medyasında çıkan haberlerde de zenginleştirilmiş uranyumun saldırıdan çok öne güvenli bir yere taşındığı iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi