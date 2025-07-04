Erzurum’da Kaçakçılara Operasyon: Piyasa Değeri 1 Milyon 150 Bin...

Jandarma, Erzurum’da piyasa değeri 1 milyon 150 bin olan 374 tane tişört ele geçirdi.

Erzurum’da Kaçakçılara Operasyon: Piyasa Değeri 1 Milyon 150 Bin...
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca mali suçlarla mücadele çerçevesinde, Horasan ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 374 adet çeşitli markalarda tişört ele geçirildi.

Olay şüphelisi bir şahıs hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı Suç konusu tişörtlere adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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