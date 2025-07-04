Elektronik Haberleşmeye 94 Milyar Lira Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme şirketlerinin geçen yıl sektöre yaptığı yatırımın 2023'e göre yüzde 80 artışla 94,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

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Elektronik Haberleşmeye 94 Milyar Lira Yatırım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Yıllık Pazar Verileri Bülteni'nde yer alan verileri değerlendirdi.

Güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik haberleşme şirketlerinin sektöre yaptığı yatırımın 2023'e göre geçen yıl yüzde 80 artışla 94,1 milyar liraya ulaştığını belirten Uraloğlu, 4,5G abone sayısının da 87,6 milyona ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'de elektronik haberleşme hizmetlerine abone olanların sayısının 131,9 milyonu aştığına dikkati çekerek, internet kullanım oranının da yüzde 88,8 ile yüzde 68 olan dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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