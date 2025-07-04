Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na İlk Uçuş

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşun gerçekleştirildi.

Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na İlk Uçuş
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşunu gerçekleştiğini belirterek, "Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara’dan Şam'a Yeni köprü. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı' na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında Pazartesi, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak."

Kaynak: ANKA

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