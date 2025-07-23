Zeydan Karalar'dan Bakanlığa Flaş Başvuru: 'Ben Adanalıyım, Silivri'de Ne İşim Var'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi Adana’ya nakledilmek ve yargılanmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Zeydan Karalar'dan Bakanlığa Flaş Başvuru: 'Ben Adanalıyım, Silivri'de Ne İşim Var'
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Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 5 Temmuz’da düzenlenen operasyonların ardından tutuklanan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi Adana’ya nakledilmek ve yargılanmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Karalar’ın tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini devralan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri’de tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seçer, Karalar’ın Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu duyurdu. Karalar’ın Adana’ya nakledilmek istediğini belirten Seçer, “O da şunu diyor, ‘Ben Adanalıyım. Ben Adana'ya gideyim. Adana'da yargı karşısına çıkarsınlar. Adana'da cezaevinde tutuklu mahkeme sürecimi bekleyeyim. Benim İstanbul'da Silivri'de ne işim var’ diyor” diye konuştu.

Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Seçer, Karalar’a yöneltilen suçlamaların 2016 yılına uzandığını işaret ederek, “Zeydan Başkanı'nın şöyle bir özel durumu var. Biliyorsunuz ona isnat edilen suç 2016'lı yıllara gidiyor. Yani bugün İBB dosyasıyla alakası yok aslında. İBB dosyası isnat edilen bir örgütten bahsediliyor. O tarihlerde zaten böyle bir örgüt iddiası yok ortada” dedi.

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Kaynak: ANKA

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