İstanbul'da Korkutan Orman Yangını

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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İstanbul'da Korkutan Orman Yangını
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Beykoz'da Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BEYKOZ KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüşsuyu Mahallesi Mandıra Yolu üzerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Ürkmezer, saat 16.40'ta, 112'ye yangın ihbarı geldiğini belirterek, "Yanan alana bölgedeki vatandaşlarımızın yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğümüze ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 15 personel ile itfaiyeye bağlı 8 itfaiye aracı, 30 personel ve ayrıca Beykoz Belediyesine ait 2 su tankeri ve 5 personel ile müdahale edilmiştir. Yanan alan orman sınırları dışında tapulu mülk olup, an itibarıyla sahada soğutma işlemleri devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Fatih Ürkmezer'in paylaşımında yer alan iki görselde, yanan alandaki cam şişelerin yoğunluğu dikkati çekti.

İstanbul'da Korkutan Orman Yangını - Resim : 1

'YANGIN ÇIKMASININ TEK SEBEBİ...'

Mahalle sakini Kemal Hanik, söz konusu alanla ilgili olarak, "Her akşam burada alem oluyor. Burada yangın çıkmasının tek sebebi alkol şişeleridir. Gürültüyü geçtik, 5-6 yaşında çocuğum var. Bakın ciğerlerimiz yanıyor, buna nasıl müsaade edilebilir ki? Ekipler 10-15 saniye geç gelse çevredeki evlerin hepsi yanacaktı." diye konuştu.

Hanik, yetkililerin bu konuda önlem almasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA-DHA

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