Vatandaşlar Zeydan Karalar İçin Mitinge Akın Etti! Özgür Özel'den Adana'da 'Siyasi Darbe' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen Halk Buluşması'nda sert açıklamalarda bulundu. Uğur Mumcu Meydanı'nda on binlerin katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan Özel, yaşanan süreci "hukuksuzluk" ve "siyasi darbe" olarak nitelendirdi.

'ADANA İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR'

Özel, "Adana bugün iradesine sahip çıkıyor. 250 bin kişi burada, Zeydan Karalar'a, Oya Tekin'e, Kadir Aydar'a destek veriyor" diyerek, halkın iradesinin yok sayıldığını savundu. 19 Mart'ta İstanbul'da yaşananlara atıfta bulunan Özel, "Ekrem İmamoğlu'na darbe girişimini nasıl geri püskürttüysek, Adana'da da aynısını yapacağız" dedi.

Zeydan Karalar'a yönelik suçlamaları "iftira" olarak tanımlayan Özel, "2014'teki bir çöp ihalesi üzerinden, o dönemde hiçbir suça konu olmamış işlemler şimdi suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Karalar, AK Partili dönemden kalan borçları ödemekle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

'BU EMEKÇİLERİN DAVASIDIR'

Özgür Özel, Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ın 32 yıllık devlet memuru olduğuna dikkat çekerek, "Bir devlet memurunun eşine rüşvet iftirası atanlar önce kendi bozuk tohumlarına baksın" diyerek Melih Gökçek ve ailesine sert eleştiriler yöneltti.

Özel, konuşmasında halkın yalnızca tutuklu başkanlara değil, kendisine ve ülkesine sahip çıktığını vurgulayarak, "Bu, garibanların, yoksulların, emekçilerin davasıdır. Artık zenginlerin değil, halkın dönemi başlasın istiyoruz" dedi.

İktidara yüklenen Özel, "Üç savcı, üç hakim ve bir iftiracıyla milletin seçtiklerini tasfiye etmeye çalışıyorlar. Ama biz buradayız, halk buradaysa umut bitmez" dedi.

Kaynak: ANKA