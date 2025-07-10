Antalya Büyükşehir Meclisi'nde Gergin Toplantı: Sloganlar ve Alkışlar Yükseldi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, tutuklu Başkan Muhittin Böcek'in yerine Meclis Başkanvekili Bayram Ali Çeltik'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya CHP'li meclis üyeleri, Başkan Böcek'in adının yazılı olduğu yörük poşularıyla katıldı.

'ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK'

Toplantı öncesi konuşan Başkanvekili Bayram Ali Çeltik, Muhittin Böcek'in adliye sürecinde sergilediği tavra dikkat çekerek, "Böcek, 'Hiç kimseyi incitmeyin, onlar işlerini yapıyor' diyerek gerçek bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. Cezalandırılan yalnızca o değil, bu şehre gelen misafirlerimiz ve halkımızdır. Adalet bir gün hepimize lazım olacak" dedi.

Konuşma sonrasında meclis salonunda "Herkesin Başkanı Muhittin Böcek" sloganları yükseldi. Toplantıda 113 gündem maddesi görüşülmeden önce grup sözcüleri de açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, Böcek'in tutukluluğunu "kurgulanmış ifadelerle başlatılmış bir süreç" olarak nitelendirerek, "Başkanımız 31 yıllık onurlu siyaset hayatıyla kimseye minnet edecek durumda değildir. Bu kentte umudu temsil eden bir figürdür. Bu adaletsizliğe sessiz kalanlar tarih önünde mahcup olacaktır" ifadelerini kullandı.

ALKIŞ VE SLOGANLAR YÜKSELDİ

AKP Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar'ın konuşmasına başladığı sırada, izleyici sıralarından yükselen alkış ve sloganlar nedeniyle toplantıya kısa süreli ara verildi. Başkanvekili Çeltik'in müdahalesiyle konuşmasına devam eden Bayraktar, "Bu süreç, CHP'lilerin kendi iç şikayetleriyle İstanbul'da başlamıştır. Rüşvet, haraca bağlama ve yolsuzluk iddialarıyla CHP anılıyor. Biz bu kirli düzenin hiçbir tarafında değiliz" dedi.

Bayraktar'ın sözleri salonda gerginliğe yol açarken, CHP'li üyelerden nezaket çağrısı geldi. İzleyici bölümünden ise yeniden sloganlar yükseldi.

Kaynak: DHA